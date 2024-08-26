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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1908 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1908 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 339,600

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе AURORA за 26000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Знак - September 29, 2023
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность MS61
Цена
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Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
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Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Александр - May 6, 2020
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Александр - February 12, 2020
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU55
Цена
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе AURORA - October 2, 2019
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе AURORA - September 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность MS60
Цена
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Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1908 L на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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