25 пенни 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе AURORA за 26000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

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