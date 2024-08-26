Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 339,600
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе AURORA за 26000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
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Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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