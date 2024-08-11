Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1908 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 954,782
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1908 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Александр за 10000 RUB. Торги состоялись 20 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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