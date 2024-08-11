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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1908 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1908 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1908 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 954,782

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1908 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Александр за 10000 RUB. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 9250 RUB
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Александр - March 20, 2024
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Александр - December 20, 2023
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Александр - July 5, 2023
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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