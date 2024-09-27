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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1908 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1908 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1908 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 318,951

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1908 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе AURORA за 67500 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
717 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Александр - June 5, 2019
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе MS67 - February 15, 2018
Продавец MS67
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Александр - December 15, 2017
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Heritage Eur - May 27, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1908 на аукционе Stephen Album - May 15, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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