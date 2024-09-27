Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1908 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 318,951
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1908 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе AURORA за 67500 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (1)
- Heritage Eur (1)
- Katz (1)
- MS67 (1)
- Numisbalt (1)
- Stephen Album (1)
- WAG (1)
- Александр (2)
- Денга1700 (4)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 пенни 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск