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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 марка 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 марка 1908 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 марка 1908 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 153,577

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 марка
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Финляндия 1 марка 1908 L на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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