Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 марка 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 153,577
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 марка
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
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Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 PL NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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