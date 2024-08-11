1 марка 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность PROOF (3) UNC (18) AU (25) XF (14) VF (1) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS65 (6) MS64 (6) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) PF64 (3) DETAILS (1) CAMEO (3) PL (2) Сервис NGC (13) PCGS (4) ННР (5)

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