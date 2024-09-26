50 пенни 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2100 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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