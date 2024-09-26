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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1908 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1908 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 353,436

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2100 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Александр - March 9, 2022
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Финляндия 50 пенни 1908 L на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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