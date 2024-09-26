Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 353,436
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2100 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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