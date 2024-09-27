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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1908 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1908 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1908 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,664,615

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1908 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе MS67 за 12000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Stack's - February 28, 2023
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Stack's - February 28, 2023
Продавец Stack's
Дата 28 февраля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Финляндия 5 пенни 1908 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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