Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1908 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,664,615
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1908 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе MS67 за 12000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 28 февраля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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