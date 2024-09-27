2 марки 1905 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1905 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе AURORA за 550000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность UNC (9) AU (6) XF (29) VF (14) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (1) MS62 (1) MS60 (2) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (12) XF40 (5) Сервис NGC (6) RNGA (10) ННР (1)

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