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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

2 марки 1905 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 2 марки 1905 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 2 марки 1905 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,543

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1905 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе AURORA за 550000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
5135 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Александр - May 15, 2024
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Александр - April 17, 2024
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Александр - May 10, 2023
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Holmasto - March 11, 2023
Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Знак - March 10, 2023
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Финляндия 2 марки 1905 L на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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