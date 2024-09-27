Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
2 марки 1905 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,36 гр
- Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,543
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 марки
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1905 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе AURORA за 550000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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