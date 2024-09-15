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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1905 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 марок 1905 L
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 138

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 марки 1905 L
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 62

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1905
Средняя цена 390 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
5 пенни 1905
Средняя цена 170 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 пенни 1905
Средняя цена 40 $
Продажи
0 34
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