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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 марок 1905 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 марок 1905 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 марок 1905 года L - цена золотой монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,23 гр
  • Чистого золота (0,0935 oz) 2,907 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,921

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 марок
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 марок 1905 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 47000 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Знак - July 12, 2024
Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
4226 $
Цена в валюте аукциона 46000 NOK
Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
4318 $
Цена в валюте аукциона 47000 NOK
Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Stack's - September 13, 2023
Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Stack's - February 28, 2023
Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Stack's - February 28, 2023
Продавец Stack's
Дата 28 февраля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе Oslo Myntgalleri - November 20, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 марок 1905 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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