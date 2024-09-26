10 марок 1905 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 марок 1905 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 47000 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

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