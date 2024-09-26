Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 марок 1905 года L (Финляндия, Великое княжество)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,23 гр
- Чистого золота (0,0935 oz) 2,907 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,921
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 марок
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 марок 1905 года со знаком L. Это золотая монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 47000 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
4226 $
Цена в валюте аукциона 46000 NOK
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
4318 $
Цена в валюте аукциона 47000 NOK
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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