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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1905 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1905 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1905 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,134

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1905 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Редкие Монеты за 90000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
929 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 396 EUR
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Александр - December 15, 2021
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Александр - June 30, 2021
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Александр - April 7, 2021
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1905 на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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