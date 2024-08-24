Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1905 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,134
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1905 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Редкие Монеты за 90000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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