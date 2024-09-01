Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1905 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 625,559
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1905 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе Редкие Монеты за 52500 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 84 USD
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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