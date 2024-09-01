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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1905 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1905 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1905 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 625,559

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1905 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе Редкие Монеты за 52500 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Знак - January 26, 2024
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 84 USD
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1905 на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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