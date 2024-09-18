Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1905 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,396,064
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1905 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Имперская монета за 37000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
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Дата 15 мая 2022
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
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Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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