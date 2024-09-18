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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1905 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1905 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1905 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,396,064

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1905 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Имперская монета за 37000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS62 BN NGC
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1905 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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