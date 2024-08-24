2 марки 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2300 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность PROOF (1) UNC (10) AU (24) XF (26) VF (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS61 (1) MS60 (3) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (4) XF45 (7) PF65 (1) Сервис NGC (6) ННР (2)

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