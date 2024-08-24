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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

2 марки 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 2 марки 1907 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 2 марки 1907 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 125,572

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 2 марки
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2300 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Знак - March 15, 2024
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1907 L на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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