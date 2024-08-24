Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
2 марки 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,36 гр
- Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 125,572
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 марки
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2300 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
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