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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1907 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 марки 1907 L
Средняя цена 110 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 марка 1907 L
Средняя цена 120 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
50 пенни 1907 L
Средняя цена 130 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
25 пенни 1907 L
Средняя цена 130 $
Продажи
0 33

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1907
Средняя цена 150 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
5 пенни 1907
Средняя цена 180 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 пенни 1907
Средняя цена 35 $
Продажи
0 103
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