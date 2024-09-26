Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1907 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 503,047
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1907 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе Coins.ee за 415 EUR. Торги состоялись 30 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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