Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1907 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1907 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1907 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 503,047

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1907 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе Coins.ee за 415 EUR. Торги состоялись 30 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (3)
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (2)
  • Katz (4)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Numisbalt (1)
  • Pegasus Auctions (2)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Денга1700 (5)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (6)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1907 на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 пенни 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1907 года Все финляндские монеты финляндские медные монеты финляндские монеты номиналом 10 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск