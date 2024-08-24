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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1907 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1907 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1907 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,484,517

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1907 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе Katz Auction за 151 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS65 RD ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1907 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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