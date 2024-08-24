Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1907 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,484,517
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1907 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе Katz Auction за 151 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS65 RD ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Где продать?
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