Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 марка 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 348,136
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 марка
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Русское Наследие за 330000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS63
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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