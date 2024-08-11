1 марка 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Русское Наследие за 330000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность UNC (51) AU (34) XF (21) VF (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (4) MS65 (2) MS64 (16) MS63 (9) MS62 (6) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (6) AU55 (2) AU53 (2) Сервис NGC (27) PCGS (7) RNGA (1) ННР (9)

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