Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 марка 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 марка 1907 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 марка 1907 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 348,136

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 марка
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Русское Наследие за 330000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • Aurea (4)
  • AURORA (20)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Coins.ee (8)
  • Heritage (4)
  • InAsta (1)
  • Katz (12)
  • Künker (2)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (2)
  • Numisbalt (12)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (7)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (1)
  • Schulman (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (4)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (3)
  • Александр (5)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (10)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (1)
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Bruun Rasmussen - May 26, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Александр - December 20, 2023
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Stack's - September 13, 2023
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1907 L на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1907 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск