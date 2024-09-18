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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1907 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1907 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1907 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 766,889

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1907 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе AURORA за 90000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
956 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Александр - June 30, 2021
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность MS60 BN
Цена
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Финляндия 5 пенни 1907 на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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