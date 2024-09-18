Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1907 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 766,889
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1907 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе AURORA за 90000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность MS60 BN
Цена
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Где продать?
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