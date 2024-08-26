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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1907 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1907 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 590,785

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 PL
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
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Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Финляндия 25 пенни 1907 L на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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