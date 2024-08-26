25 пенни 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.

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