Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 590,785
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 PL
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
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