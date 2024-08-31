Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 257,911
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1907
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе AURORA за 72500 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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