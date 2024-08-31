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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1907 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1907 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 257,911

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1907
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе AURORA за 72500 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
770 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Stack's - May 17, 2023
Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Stephen Album - January 20, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1907 L на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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