50 пенни 1907 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1907 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе AURORA за 72500 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

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