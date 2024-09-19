2 марки 1867 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1867 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3167 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 355 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

Сохранность UNC (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)