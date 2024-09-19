Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
2 марки 1867 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,36 гр
- Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 марки
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1867 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3167 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 355 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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