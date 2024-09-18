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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1867 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 марки 1867 S
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 марка 1867 S
Средняя цена 980 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
25 пенни 1867 S
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 15

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1867
Средняя цена 350 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
5 пенни 1867
Средняя цена 40 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
1 пенни 1867
Средняя цена 65 $
Продажи
0 73
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