Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1867 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,440,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1867 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3995 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
728 $
Цена в валюте аукциона 665 EUR
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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