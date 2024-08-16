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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1867 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1867 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1867 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,440,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1867 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3995 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
728 $
Цена в валюте аукциона 665 EUR
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Heritage - March 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Александр - January 14, 2023
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1867 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пенни 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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