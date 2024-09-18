Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1867 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,664,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1867 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 170 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
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