Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1867 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1867 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1867 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,664,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1867 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 170 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (3)
  • AURORA (7)
  • Berk (1)
  • Heritage (1)
  • InAsta (1)
  • Katz (9)
  • MUNZE (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (15)
  • Stare Monety (1)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (1)
  • Varesi (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
  • Александр (2)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Berk - June 22, 2023
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1867 на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1867 года Все финляндские монеты финляндские медные монеты финляндские монеты номиналом 5 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск