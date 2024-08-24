Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1867 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 383,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1867 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Holmasto за 5000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
5472 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
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