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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1867 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1867 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1867 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 383,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1867 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Holmasto за 5000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
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Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
5472 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU53
Цена
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Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность F
Цена
Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Stephen Album - May 15, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS61
Цена
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Финляндия 25 пенни 1867 S на аукционе Künker - June 23, 2010
Продавец Künker
Дата 23 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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