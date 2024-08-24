25 пенни 1867 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1867 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Holmasto за 5000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

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