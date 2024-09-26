Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1867 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,843,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1867 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5248 проданному на аукционе Baldwin's за 400 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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