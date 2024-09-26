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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1867 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1867 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1867 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,843,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1867 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5248 проданному на аукционе Baldwin's за 400 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
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Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Знак - November 24, 2023
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Финляндия 1 пенни 1867 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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