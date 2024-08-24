1 марка 1867 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1867 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 6102 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность UNC (5) AU (6) XF (10) VF (9) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS64 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (2) VF30 (2) VF25 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (7)

Katz (1)

Künker (2)

Niemczyk (2)

Numisbalt (1)

Rare Coins (7)

Rauch (1)

Russiancoin (2)

Stephen Album (1)

Александр (5)

Империя (1)

Имперская монета (1)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)