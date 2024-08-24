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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 марка 1867 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 марка 1867 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 марка 1867 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 852,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 марка
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1867 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 6102 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Александр - November 4, 2020
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Александр - July 15, 2020
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Александр - May 6, 2020
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF25
Цена
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
Финляндия 1 марка 1867 S на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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