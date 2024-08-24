2 марки 1874 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1874 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (5) AU (17) XF (37) VF (23) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU58 (2) XF45 (6) XF40 (1) VF35 (5) VF30 (4) VF25 (1) VF20 (1) PF65 (1) Сервис NGC (5)

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