Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

2 марки 1874 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 2 марки 1874 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 2 марки 1874 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 502,500

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 2 марки
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1874 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (21)
  • BAC (5)
  • Chaponnière (1)
  • CNG (1)
  • Coinhouse (2)
  • COINSTORE (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • ICE (1)
  • InAsta (1)
  • Katz (14)
  • Künker (2)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (7)
  • Russiancoin (4)
  • Stephen Album (1)
  • Александр (11)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (7)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (4)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе InAsta - November 15, 2023
Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Александр - February 8, 2023
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Александр - July 6, 2022
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1874 S на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1874 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск