Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
2 марки 1874 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,36 гр
- Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 502,500
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 марки
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1874 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF30
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
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Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
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