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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1874 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 марки 1874 S
Средняя цена 65 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
1 марка 1874 S
Средняя цена 60 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
50 пенни 1874 S
Средняя цена 180 $
Продажи
1 34

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пенни 1874
Средняя цена 75 $
Продажи
0 82
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