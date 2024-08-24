Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1874 года (Финляндия, Великое княжество)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,450,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1874 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе MS67 за 14000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2017.
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
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