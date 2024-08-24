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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1874 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1874 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1874 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,450,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1874 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе MS67 за 14000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Знак - March 15, 2024
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1874 на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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