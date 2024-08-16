1 марка 1874 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1874 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8552 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность PROOF (3) UNC (22) AU (25) XF (28) VF (12) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (2) MS63 (2) MS62 (3) MS61 (8) AU58 (1) AU55 (6) AU53 (5) XF45 (1) VF35 (1) VF30 (1) PF64 (2) CAMEO (2) Сервис NGC (16) PCGS (3)

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