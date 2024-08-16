Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 марка 1874 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,002,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 марка
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1874 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8552 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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