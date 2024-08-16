Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 марка 1874 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 марка 1874 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 марка 1874 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,002,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 марка
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1874 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8552 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (17)
  • Coinhouse (1)
  • Coins.ee (2)
  • COINSTORE (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (4)
  • HIRSCH (1)
  • Katz (13)
  • Künker (6)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (8)
  • Rauch (2)
  • Russiancoin (7)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (2)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (15)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (4)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1874 S на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1874 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск