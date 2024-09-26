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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1874 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1874 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1874 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 402,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1874
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1874 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22529 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2415 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
770 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Stack's - August 23, 2023
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Знак - June 23, 2023
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - September 22, 2021
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - August 28, 2021
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
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Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - December 9, 2020
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - May 6, 2020
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF25
Цена
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - August 28, 2019
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF35
Цена
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Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - June 5, 2019
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Где купить?
Финляндия 50 пенни 1874 S на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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