50 пенни 1874 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1874 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22529 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2415 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

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