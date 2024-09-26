Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1874 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 402,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1874
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1874 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22529 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2415 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC PL
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS62
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
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