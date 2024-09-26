Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
2 марки 1872 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,36 гр
- Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 250,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 марки
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1872 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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