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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

2 марки 1872 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 2 марки 1872 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 2 марки 1872 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 250,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 2 марки
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1872 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS61 NGC
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1872 S на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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