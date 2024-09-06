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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1872 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 марки 1872 S
Средняя цена 370 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
1 марка 1872 S
Средняя цена 250 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
50 пенни 1872 S
Средняя цена 140 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
25 пенни 1872 S
Средняя цена 140 $
Продажи
0 24

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пенни 1872
Средняя цена 35 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 пенни 1872
Средняя цена 80 $
Продажи
0 22
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