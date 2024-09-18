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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1872 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1872 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1872 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1872 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Монеты и Медали за 72123 RUB. Торги состоялись 8 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 9250 RUB
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Александр - December 9, 2020
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Александр - May 6, 2020
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF25
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS60
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Stephen Album - May 15, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Stack's - November 18, 2012
Финляндия 50 пенни 1872 S на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пенни 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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