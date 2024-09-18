Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1872 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1872 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Монеты и Медали за 72123 RUB. Торги состоялись 8 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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