50 пенни 1872 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1872 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Монеты и Медали за 72123 RUB. Торги состоялись 8 октября 2021.

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