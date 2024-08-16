Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1872 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1872 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3243 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 127 EUR
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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