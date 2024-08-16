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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1872 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1872 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1872 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1872 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3243 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Знак - July 12, 2024
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 127 EUR
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе RedSquare - August 16, 2020
Продавец RedSquare
Дата 16 августа 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе RedSquare - July 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 июля 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Александр - December 18, 2019
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Александр - June 5, 2019
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность AU
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Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе AURORA - December 20, 2016
Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
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Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Александр - May 26, 2016
Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Stephen Album - May 15, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1872 на аукционе Rauch - September 20, 2013
Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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