1 марка 1872 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1872 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе Katz Auction за 1701 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

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