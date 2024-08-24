Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 марка 1872 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 538,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 марка
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1872 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе Katz Auction за 1701 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?
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