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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 марка 1872 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 марка 1872 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 марка 1872 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 538,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 марка
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1872 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе Katz Auction за 1701 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Знак - April 26, 2024
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
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Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Финляндия 1 марка 1872 S на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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