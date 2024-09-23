Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1872 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1872 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1872 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1872 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3241 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (3)
  • Coinhouse (1)
  • HIRSCH (1)
  • Katz (6)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MUNZE (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Александр - June 30, 2021
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Stack's - June 27, 2019
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Александр - June 5, 2019
Финляндия 5 пенни 1872 на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1872 года Все финляндские монеты финляндские медные монеты финляндские монеты номиналом 5 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск