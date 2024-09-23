Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1872 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1872 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3241 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (3)
- Coinhouse (1)
- HIRSCH (1)
- Katz (6)
- Künker (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- MUNZE (2)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (2)
- Rauch (1)
- Russiancoin (1)
- Stack's (1)
- Александр (3)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 пенни 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск