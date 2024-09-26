Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1872 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1872
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1872 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 651 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 783 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 177 EUR
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец VAuctions
Дата 28 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 13 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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