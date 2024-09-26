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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1872 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1872 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1872 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1872
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1872 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 651 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 783 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (3)
  • Знак (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 177 EUR
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Janas - March 21, 2020
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Александр - December 18, 2019
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF45 ННР
Цена
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе VAuctions - September 28, 2018
Продавец VAuctions
Дата 28 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Александр - June 13, 2018
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность MS60
Цена
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Александр - June 13, 2018
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 13, 2016
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 13 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Финляндия 25 пенни 1872 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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