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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

2 марки 1865 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 2 марки 1865 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 2 марки 1865 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 203,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 2 марки
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1865 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 10500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Знак - January 26, 2024
Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1865 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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