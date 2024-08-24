Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
2 марки 1865 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,36 гр
- Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 203,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 марки
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1865 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 10500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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