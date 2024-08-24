2 марки 1865 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1865 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 10500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность PROOF (1) UNC (25) AU (18) XF (41) VF (52) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (2) MS64 (5) MS63 (2) MS62 (7) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (1) XF40 (6) VF35 (9) VF30 (7) VF25 (1) Сервис NGC (18) PCGS (2) RNGA (1)

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