Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1865 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 марки 1865 S
Средняя цена 440 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
1 марка 1865 S
Средняя цена 290 $
Продажи
1 115
Аверс
Реверс
50 пенни 1865 S
Средняя цена 60 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
25 пенни 1865 S
Средняя цена 60 $
Продажи
0 26

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1865
Средняя цена 50 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
5 пенни 1865
Средняя цена 65 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
1 пенни 1865
Средняя цена 160 $
Продажи
0 25
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Категория
Год
Поиск