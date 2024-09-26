Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 марка 1865 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 марка 1865 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 марка 1865 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,673,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 марка
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1865 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Agora (2)
  • AURORA (22)
  • cgb.fr (1)
  • Coins.ee (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • InAsta (1)
  • Katz (6)
  • Künker (6)
  • La Galerie Numismatique (8)
  • Nomisma (1)
  • Numisbalt (2)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (12)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (15)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (6)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (10)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1160 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Александр - May 15, 2024
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе cgb.fr - July 25, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Знак - June 23, 2023
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Александр - May 10, 2023
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Финляндия 1 марка 1865 S на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1865 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск