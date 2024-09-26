1 марка 1865 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1865 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность PROOF (2) UNC (16) AU (19) XF (37) VF (21) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (8) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (3) PL (4) Сервис NGC (10) PCGS (2)

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