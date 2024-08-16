Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1865 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,184,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1865 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (5)
- AURORA (4)
- Heritage (1)
- Katz (5)
- Künker (2)
- La Galerie Numismatique (1)
- MS67 (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (6)
- Rauch (2)
- Roschberg Mynthandel AS (1)
- Russiancoin (3)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (3)
- WAG (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (3)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (4)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 50 пенни 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск