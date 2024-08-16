Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1865 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1865 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1865 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,184,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1865 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (5)
  • AURORA (4)
  • Heritage (1)
  • Katz (5)
  • Künker (2)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MS67 (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (2)
  • Roschberg Mynthandel AS (1)
  • Russiancoin (3)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (3)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (4)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Знак - June 23, 2023
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Александр - August 3, 2022
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 13, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Александр - September 25, 2021
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Александр - December 9, 2020
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Финляндия 50 пенни 1865 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1865 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 50 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск