50 пенни 1865 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1865 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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