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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1865 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1865 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1865 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 474,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1865 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1550 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Bruun Rasmussen - June 11, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 июня 2022
Сохранность XF
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Финляндия 5 пенни 1865 на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пенни 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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