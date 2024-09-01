Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1865 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 474,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1865 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1550 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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