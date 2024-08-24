Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1865 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 705,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1865 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1024 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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