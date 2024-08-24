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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1865 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1865 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1865 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 705,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1865 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1024 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Nomisma Aste - December 9, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 9 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Stack's - January 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Russiancoin - October 31, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 31 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Александр - December 5, 2018
Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS61
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - September 10, 2016
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1865 S на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 25 пенни 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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