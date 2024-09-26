Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1865 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 247,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1865 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- AURORA (2)
- Coinhouse (2)
- Coins.ee (1)
- COINSTORE (1)
- Goldberg (1)
- ibercoin (1)
- InAsta (2)
- Katz (10)
- Künker (6)
- Numisbalt (2)
- Numismática Leilões (1)
- Rare Coins (4)
- Rauch (1)
- Russiancoin (9)
- Teutoburger (2)
- Александр (6)
- Империя (3)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismática Leilões
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 10 пенни 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск