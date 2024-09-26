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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1865 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1865 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1865 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 247,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1865 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 39000 RUB
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Numismática Leilões - May 23, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Александр - May 11, 2022
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность G6
Цена
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Александр - September 22, 2021
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
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Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1865 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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