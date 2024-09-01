Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1865 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 515,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1865
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1865 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1175 проданному на аукционе Katz Auction за 827 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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