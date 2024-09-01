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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1865 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1865 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1865 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 515,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1865
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1865 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1175 проданному на аукционе Katz Auction за 827 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Александр - June 10, 2020
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Александр - March 25, 2020
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе AURORA - March 29, 2017
Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Gärtner - February 10, 2017
Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1865 на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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