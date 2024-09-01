2 марки 1870 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1870 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1195 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4237 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность PROOF (2) UNC (26) AU (13) XF (47) VF (34) F (1) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (3) MS62 (4) MS61 (7) MS60 (1) AU55 (4) XF40 (12) VF35 (10) VF30 (1) VF20 (5) PF62 (1) Сервис PCGS (2) NGC (16) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (4)

AURORA (17)

Chaponnière (1)

Coins.ee (3)

COINSNET (1)

Heritage (3)

Heritage Eur (2)

InAsta (2)

Katz (13)

Künker (6)

Lucernae Numismática (1)

New York Sale (1)

Numisbalt (1)

Numisor (2)

Rare Coins (18)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (15)

SINCONA (2)

Stack's (1)

Stephen Album (2)

WAG (1)

Александр (23)

Империя (5)

Имперская монета (10)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (4)