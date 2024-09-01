Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
2 марки 1870 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,36 гр
- Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 марки
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1870 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1195 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4237 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 PL PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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