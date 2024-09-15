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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1870 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 марки 1870 S
Средняя цена 710 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
1 марка 1870 S
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пенни 1870
Средняя цена 270 $
Продажи
1 31
Аверс
Реверс
1 пенни 1870
Средняя цена 250 $
Продажи
0 52
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