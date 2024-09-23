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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1870 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1870 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1870 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1870
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1870 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 661 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Heritage - June 20, 2024
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Holmasto - May 25, 2024
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Александр - April 6, 2022
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F15
Цена
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1870 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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