Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1870 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1870
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1870 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 661 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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